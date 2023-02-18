Milan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Mitrovic 2 Temmuz 1988 tarihinde Prokuplje şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Митровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Mitrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Milan Mitrovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Mitrovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2010 yılında Rad Belgrad

5 Ocak 2013 yılında Mersin İY

28 Ağu 2017 yılında Partizan

3 Ağu 2018 yılında Adana Demirspor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2021 yılında FCI Levadia

27 Ocak 2023 yılında Radnicki 1923

Milan Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Mitrovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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