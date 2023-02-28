Milan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Mitrovic 27 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Митровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Mitrovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Milan Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Milan Mitrovic'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sileks

1 Temmuz 2018 yılında Sogdiana

Milan Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Mitrovic şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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