Milan Mykhalchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Mykhalchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Mykhalchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Mykhalchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Mykhalchuk 13 Ekim 2004 tarihinde Teofipol, Khmelnytskyi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Михальчук Мілан Вікторович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Mykhalchuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Mykhalchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Mykhalchuk'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milan Mykhalchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Mykhalchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv U19
Milan Mykhalchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Mykhalchuk şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Karpaty Lviv (2014-2019), Rukh Vynnyky (2019), KZ DYuSSh Karpaty Lviv (2020-2021)
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