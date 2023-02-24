Milan Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Nemeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Nemeth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Nemeth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Nemeth 29 Mayıs 1988 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Németh Milán János şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Nemeth Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Milan Nemeth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 14 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Milan Nemeth'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Nemeth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Nemeth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Nemeth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Nemeth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2004 yılında Haladás U19

12 Temmuz 2005 yılında Vép

15 Şubat 2008 yılında Kaposvár U19

31 Temmuz 2009 yılında Lombard Pápa

1 Temmuz 2014 yılında Diósgyőr

26 Ocak 2017 yılında Soproni VSE

14 Temmuz 2017 yılında Haladás

Milan Nemeth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Nemeth şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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