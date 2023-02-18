Milan Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Obradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Obradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Obradovic 27 Aralık 1999 tarihinde Brus şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Обрадовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Obradovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Milan Obradovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Obradovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Obradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Obradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Obradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Obradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2018 yılında GSP Polet

31 Aralık 2018 yılında Napredak U19

1 Ocak 2019 yılında Napredak

1 Ekim 2020 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

Milan Obradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Obradovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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