Milan Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Papp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Papp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Papp 20 Aralık 2001 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Papp Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Papp'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Papp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Papp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Papp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Papp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2014 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2019 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2020 yılında Csákvár

1 Ocak 2021 yılında Puskás AFC II

29 Ocak 2021 yılında Szeged

22 Temmuz 2021 yılında Fehérvár II

11 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr

Milan Papp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Papp şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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