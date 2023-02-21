Milan Pisko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Pisko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Pisko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Pisko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Pisko 6 Mart 1996 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Milan Piško şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Pisko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Milan Pisko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Pisko'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Pisko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Pisko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milan Pisko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Pisko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Prag

28 Temmuz 2016 yılında Vlasim

30 Haziran 2017 yılında Sparta Prag

11 Ağustos 2017 yılında Vlasim

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2022 yılında Jihlava

Milan Pisko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Pisko şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Kyje Praha 14 (2002), AC Sparta Praha (2002 - 2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.