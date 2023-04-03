Milan Radosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Radosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Radosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Radosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Radosavljevic 8 Ocak 2005 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Radosavljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Radosavljevic'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milan Radosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Radosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Spartak U17
1 Temmuz 2022 yılında Spartak U19
Milan Radosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Radosavljevic şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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