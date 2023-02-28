Milan Ristovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Ristovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Ristovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Ristovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Ristovski 8 Nisan 1998 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Милан Ристовски şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Ristovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARGVO SPORTS yapmaktadır. Milan Ristovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Ristovski'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Ristovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Ristovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milan Ristovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Ristovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rabotnicki

14 Şubat 2017 yılında HNK Rijeka U19

30 Haziran 2017 yılında Rabotnicki

19 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2018 yılında Rabotnicki

9 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

10 Temmuz 2018 yılında NK Krsko

12 Şubat 2019 yılında HNK Rijeka

17 Temmuz 2019 yılında FC Nitra

20 Temmuz 2020 yılında HNK Rijeka

26 Ocak 2021 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2021 yılında HNK Rijeka

15 Temmuz 2021 yılında Spartak Trnava

Milan Ristovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Ristovski şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Milan Ristovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya takımında 19 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.