Milan Rodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Rodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Rodic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Rodic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Rodic 2 Nisan 1991 tarihinde Drvar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mилaн Poдић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Rodic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Rodic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 21 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Milan Rodic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milan Rodic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Rodic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Rodic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Rodic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında OFK Belgrad

1 Şubat 2013 yılında Zenit

2 Eylül 2013 yılında Volga NN

30 Haziran 2014 yılında Zenit

31 Ağu 2015 yılında KS Samara

21 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

Milan Rodic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Rodic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Milan Rodic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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