İtalya Serie A'da 5. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçında Milan - Roma karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi tüm bilgileri haberimizde verdik. Milan'ın en üst lig seviyesi tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Roma (75). Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra en fazla galibiyet alan iki takımdan biri Milan (13; Real Madrid ile eşit). Serie A'da çıktığı son iki maçta da 2+ gol atan Milan forveti Zlatan Ibrahimovic, Roma'ya rakip olduğu son iki karşılaşmada da duble yapmıştı. Serie A'da çıktığı son iki maçta da gol atan Roma oyuncusu Pedro, lig kariyerinde üç maçlık bir seriyi en son 2011'de Barcelona formasıyla yakalamıştı. Bu sezon ligde çıkışını sürdüren Milan, 4'de 4 yaparak ligde 12 puanla liderliğini sürdürüyor. Roma ise 7 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Peki, Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'da 5. hafta oynanacak olan Milan - Roma maçı, bu akşam saat 22.45'de San Siro Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Piero Giacomelli olacak. Milan - Roma mücadelesi, beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı, Nesine.com ve Misli.com üzerinden şifresiz olarak izleme imkanı bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Roma maçı kadrosuna alındı.

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