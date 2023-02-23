Milan Rundic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Rundic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Rundic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Rundic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Rundic 29 Mart 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Рундић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Rundic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Milan Rundic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Rundic'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Rundic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Rundic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Rundic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Rundic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Kolubara

10 Ocak 2013 yılında Inter Zapresic

9 Temmuz 2013 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2016 yılında Slo. Bratislava

10 Ocak 2019 yılında Karvina

8 Ağustos 2020 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2021 yılında Rakow

Milan Rundic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Rundic şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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