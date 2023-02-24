Milan Sagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Sagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Sagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Sagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Sagi 19 Temmuz 1995 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Sagi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Sagi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Sagi'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Sagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Sagi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Sagi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Sagi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2010 yılında MTK Budapest Alt

1 Ocak 2011 yılında MTK U17

1 Temmuz 2012 yılında MTK U19

1 Temmuz 2015 yılında MTK Budapest II

10 Ağustos 2017 yılında Monor SE

5 Temmuz 2018 yılında MTK Budapest II

18 Temmuz 2018 yılında Monor SE

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest II

1 Ağustos 2019 yılında Pécsi MFC

5 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

24 Ocak 2023 yılında Kozármisleny

Milan Sagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Sagi şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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