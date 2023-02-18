Milan Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Savic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Savic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milan Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Savic 4 Nisan 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Савић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Savic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Savic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Savicboyu ve yaşı kaç

Milan Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Milan Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KAA Gent U19

1 Temmuz 2013 yılında KAA Gent

2 Eylül 2013 yılında Hoogstraten VV

31 Aralık 2013 yılında KAA Gent

11 Şubat 2014 yılında OFK Belgrad

9 Şubat 2016 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2016 yılında Anorthosis

30 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2017 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2017 yılında Balzan FC

14 Temmuz 2017 yılında RFS

23 Ocak 2019 yılında FK Zemun

15 Temmuz 2019 yılında Inter Zapresic

30 Eylül 2020 yılında Ethnikos

12 Eylül 2021 yılında Radnicki Nis

Milan Savic kimdir

Milan Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Savic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad

Milan Savic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milan Savic nereli

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