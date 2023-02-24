Milan Sikanjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Sikanjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Sikanjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Sikanjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Sikanjic 3 Ocak 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Milan Šikanjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Sikanjic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Sikanjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Sikanjic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Sikanjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Sikanjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Sikanjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Sikanjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2018 yılında B. Banja Luka

11 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

13 Haziran 2020 yılında B. Banja Luka

13 Temmuz 2020 yılında Kozara Gradiska

1 Ocak 2021 yılında B. Banja Luka

6 Ağustos 2021 yılında Kozara Gradiska

1 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

18 Şubat 2022 yılında Zvijezda 09

5 Ağustos 2022 yılında Kozara Gradiska

Milan Sikanjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Sikanjic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Milan Sikanjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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