Milan Skoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Skoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Skoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Skoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Skoda 16 Ocak 1986 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Milan Škoda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Skoda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG-Agency yapmaktadır. Milan Skoda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Skoda'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Skoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Skoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Skoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Skoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Bohemians Praha

1 Ocak 2005 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2005 yılında Bohemians Praha

1 Ocak 2006 yılında Sokol Manetin

30 Haziran 2006 yılında Bohemians 1905

1 Ocak 2012 yılında Slavia Prag

10 Ocak 2020 yılında Ç. Rizespor

1 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

Milan Skoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Skoda şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ČAFC Praha (1992-1999), TJ SK Satalice (1999), ČAFC Praha (1999-2002), Bohemians Praha 1905 (2002-2004)

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