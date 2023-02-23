Milan Spremo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Spremo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Spremo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Spremo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milan Spremo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Spremo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Spremo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Spremo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Spremo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Spremo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Spremo 27 Nisan 1995 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Милан Спремо şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Spremo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Spremo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Spremo'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Spremo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Spremo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Milan Spremo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Spremo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Vojvodina

1 Ağustos 2013 yılında Sloga 33

31 Aralık 2013 yılında Vojvodina

16 Ağustos 2014 yılında Proleter

30 Haziran 2015 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2015 yılında NK Celje

8 Ağustos 2016 yılında Javor-Matis

3 Şubat 2017 yılında Vojvodina

9 Ağustos 2017 yılında Backa

12 Şubat 2018 yılında Kokand 1912

1 Temmuz 2018 yılında Backa

1 Temmuz 2019 yılında Napredak

1 Temmuz 2022 yılında B. Banja Luka

9 Şubat 2023 yılında LKS Lodz

Milan Spremo kimdir

Milan Spremo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Spremo şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Vojvodina Novi Sad

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Milan Spremo nereli

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