Milan Srbijanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Srbijanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Srbijanac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Srbijanac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Srbijanac 14 Ekim 1998 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Србијанац şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Srbijanac Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Srbijanac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Srbijanac'nin FK Indjija ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Srbijanac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Srbijanac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milan Srbijanac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Srbijanac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2018 yılında Zlatibor

30 Haziran 2018 yılında FK Indjija

8 Ağu 2018 yılında FK Feniks

25 Temmuz 2019 yılında Kabel Novi Sad

15 Ağu 2021 yılında FK Indjija

Milan Srbijanac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Srbijanac şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.