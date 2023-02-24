Milan Szekszardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Szekszardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Szekszardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Szekszardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Szekszardi 8 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Szekszardi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Szekszardi'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Milan Szekszardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Szekszardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Paksi FC U17
1 Temmuz 2018 yılında Paksi FC U19
1 Temmuz 2020 yılında Paksi FC II
3 Ocak 2023 yılında Kazincbarcika
30 Haziran 2023 yılında Paksi FC II
Milan Szekszardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Szekszardi şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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