Milan Taildeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Taildeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Taildeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Taildeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Taildeman 27 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Taildeman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AXL yapmaktadır. Milan Taildeman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Milan Taildeman'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Taildeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Taildeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Milan Taildeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Taildeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında OH Leuven U17

1 Temmuz 2018 yılında OH Leuven U18

1 Temmuz 2019 yılında OH Leuven U21

Milan Taildeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Taildeman şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Taildeman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Oud-Heverlee Leuven (2007-2019)

Belçika U16 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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