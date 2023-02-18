Milan Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Tomic 11 Şubat 2000 tarihinde Požarevac şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Томић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Tomic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Imperium yapmaktadır. Milan Tomic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Tomic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvezdara

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2020 yılında Akad. Pandev

20 Ocak 2021 yılında Zelez. Pancevo

10 Şubat 2022 yılında Borac Sakule

30 Haziran 2022 yılında Zelez. Pancevo

Milan Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Tomic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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