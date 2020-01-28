İki takım Milan Torino karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Coppa Italia - Çeyrek finaller ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya kupası çeyrek final maçları kapsamında Milan ile Torino yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

İtalya Kupası Milan Torino çeyrek final karşılaşması 28 Ocak Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından ekranlara gelecek...

Çeyrek Final Maçı San Siro Stadyumu, Milano'da oynanacak.