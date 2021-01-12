İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, evinde Torino'yu ağırlıyor. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, 'Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorularıyla araştırma yapıyor. İşte, Milan-Torino maçı hakkındaki tüm detaylar...

MILAN - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Siro'da oynanacak olan Milan - Torino İtalya Kupası son 16 turu mücadelesi, Türkiye saati ile 22.45'de başlayacak. Karşılaşmayı, Paolo Valeri yönetecek. İki takım 9 Ocak'ta da Serie A'da kozlarını paylaşmış ve o mücadeleden Milan zaferle ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlılara 3 puanı getiren goller, Rafel Leao ve Franck Kessie'den gelmişti. Milan'da sakatlığını atlatan ve son maçta süre alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Torino karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

HANGİ KANALDA?

Sezon başında İtalya Kupası'nın Türkiye yayıncısı TRT Spor olmuştu. Milan-Torino maçı da TRT Spor ekranlarından bu akşam saat 22.45'de izlenebilecek.