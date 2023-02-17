Milan Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Toth 6 Şubat 2002 tarihinde Ózd şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Tóth Milán László şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Toth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perfootmance GmbH yapmaktadır. Milan Toth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Toth'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2019 yılında Haladás U19

1 Ocak 2020 yılında Haladás

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz II

Milan Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Toth şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Toth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kazincbarcikai SC, Sajóvölgye Focisuli (-2013)

Macaristan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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