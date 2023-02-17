Milan Troonbeeckx kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Troonbeeckx Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Troonbeeckx adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Troonbeeckx Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Troonbeeckx 20 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Troonbeeckx Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Plus yapmaktadır. Milan Troonbeeckx, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Troonbeeckx'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Troonbeeckx Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Troonbeeckx isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Troonbeeckx Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Troonbeeckx futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dessel Sp. U17

1 Temmuz 2019 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2020 yılında Lommel SK

23 Ağu 2022 yılında Thes Sport

30 Haziran 2023 yılında Lommel SK

Milan Troonbeeckx Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Troonbeeckx şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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