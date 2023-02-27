Milan Tucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Tucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Tucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Tucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Tucic 15 Ağustos 1996 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Tucic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Management yapmaktadır. Milan Tucic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Tucic'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Tucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Tucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Tucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Tucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2017 yılında Rudar Velenje

2 Eylül 2019 yılında OH Leuven

1 Eylül 2020 yılında OH Leuven U21

30 Ocak 2021 yılında NK Bravo

30 Haziran 2021 yılında OH Leuven U21

11 Ağustos 2021 yılında H. C. Sapporo

Milan Tucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Tucic şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Milan Tucic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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