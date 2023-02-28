Milan Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Tudor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Milan Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Tudor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.