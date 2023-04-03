Milan Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Tudor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Tudor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Tudor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Tudor 5 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Milan Petar Tudor Yolito şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Tudor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Milan Tudor'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milan Tudor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Tudor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında U. Católica
Milan Tudor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Tudor şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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