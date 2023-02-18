Milan Vidakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Vidakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Vidakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Vidakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Vidakov 19 Ağu 2000 tarihinde Ruma şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Видаков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Vidakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DM 32 STARS yapmaktadır. Milan Vidakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Vidakov'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Vidakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Vidakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Vidakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Vidakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vojvodina

10 Temmuz 2019 yılında Vrsac

31 Aralık 2019 yılında Vojvodina

25 Ocak 2020 yılında Kabel Novi Sad

30 Haziran 2021 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2021 yılında Mladost GAT

31 Aralık 2021 yılında Vojvodina

2 Şubat 2022 yılında Mladost GAT

30 Haziran 2022 yılında Vojvodina

8 Eylül 2022 yılında Mladost GAT

30 Haziran 2023 yılında Vojvodina

Milan Vidakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Vidakov şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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