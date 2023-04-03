Milan Virijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Virijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Virijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Virijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Virijevic 12 Şubat 2005 tarihinde Kosovska Mitrovica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Virijevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Virijevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Virijevic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milan Virijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Virijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında OFK Beograd U17
15 Mart 2021 yılında Cukaricki U16
1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U17
1 Temmuz 2022 yılında Čukarički U19
Milan Virijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Virijevic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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