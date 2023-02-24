Milan Vitalis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Vitalis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Vitalis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Vitalis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Vitalis 28 Ocak 2002 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Vitalis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Milan Vitalis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Vitalis'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Vitalis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Vitalis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Vitalis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Vitalis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2012 yılında Győr Alt.

27 Şubat 2014 yılında Debrecen Alt.

13 Ağustos 2015 yılında Győr Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Győr U17

1 Temmuz 2019 yılında ETO FC Győr

16 Ağustos 2022 yılında Dunajska Streda

17 Ağustos 2022 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2023 yılında Dunajska Streda

Milan Vitalis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Vitalis şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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