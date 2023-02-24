Milan Vladicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Vladicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Vladicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Vladicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Vladicic 19 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Milan Vladičić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Vladicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Vladicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Vladicic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Vladicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Vladicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Vladicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Vladicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sarac

4 Ağustos 2022 yılında Sutjeska Foca

Milan Vladicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Vladicic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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