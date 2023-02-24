Milan Vra%C4%8Dar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Vra%C4%8Dar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Vra%C4%8Dar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Vra%C4%8Dar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Vra%C4%8Dar 5 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vračar Milan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Vra%C4%8Dar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Vra%C4%8Dar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Vra%C4%8Dar'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Vra%C4%8Dar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Vra%C4%8Dar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Vra%C4%8Dar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Vra%C4%8Dar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Omarska

1 Temmuz 2020 yılında Lengenfeld

28 Temmuz 2021 yılında FK Omarska

Milan Vra%C4%8Dar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Vra%C4%8Dar şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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