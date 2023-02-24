Milan Vukotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Vukotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Vukotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Vukotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Vukotic 5 Ekim 2002 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Milan Vukotić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Vukotic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Vukotic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Vukotic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Vukotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Vukotic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Vukotic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Vukotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2019 yılında FK Iskra

15 Aralık 2019 yılında Podgorica U19

15 Temmuz 2020 yılında B. Podgorica

14 Ekim 2020 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

25 Ağustos 2022 yılında Tabor Sezana

18 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

30 Ocak 2023 yılında Zrinjski Mostar

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Milan Vukotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Vukotic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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