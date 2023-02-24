Milan Vusurovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Vusurovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Vusurovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Vusurovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Vusurovic 18 Nisan 1995 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Milan Vušurović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Vusurovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Vusurovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Vusurovic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Vusurovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Vusurovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Vusurovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Vusurovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında FK Lovcen

15 Temmuz 2015 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2017 yılında Riga

4 Ağustos 2018 yılında Vereya

1 Mart 2019 yılında Botev Vratsa

14 Ocak 2020 yılında Napredak

1 Ekim 2020 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2021 yılında B. Banja Luka

16 Temmuz 2022 yılında Al-Orobah FC

14 Ocak 2023 yılında FK Decic Tuzi

Milan Vusurovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Vusurovic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Vusurovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Cetinje

Karadağ U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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