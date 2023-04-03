Milanas Rutkovskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milanas Rutkovskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milanas Rutkovskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milanas Rutkovskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milanas Rutkovskis 3 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milanas Rutkovskis Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milanas Rutkovskis'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Milanas Rutkovskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milanas Rutkovskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Riteriai B
Milanas Rutkovskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milanas Rutkovskis şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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