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  3. Milan'dan ayrılacak mı? Avrupa'nın devleri Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü

Milan'dan ayrılacak mı? Avrupa'nın devleri Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü

İtalyan ekibi Milan'la sezon sonunda kontratı bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için Chelsea, Arsenal ve Juventus harekete geçti.

Milan'dan ayrılacak mı? Avrupa'nın devleri Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü

Milan'da sergilediği performans ile dev takımlarında radarına giren ve kontratı bu sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibinde kalma şansı günden güne azalıyor.

İSTEDİĞİ ÜCRET FAZLA GELDİ

Sky Sport Italia'da her alan habere göre Milan, Hakan'a  yılda 4 milyon avroluk (3.5 milyon sterlin) bir ücret teklif ederken milli futbolcunun 5 milyon avroluk (4.2 milyon sterlin) bir ücretten kontrat istediği ifade edildi. 

Milan'dan ayrılacak mı? Avrupa'nın devleri Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde

İKİ ENGİLİZ EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Hakan, Milan kulübüyle anlaşamazken Chelsea ve  Arsenal'in oyuncunun transferi için görüşmelere başladığı belirtildi. 

Ayrıca Juventus  ve İngiliz ekiplerinin Milan'ın teklif ettiği ücretin üstünde bir teklif yaptıkları için transfede favori oldukları öne sürülüyor. 

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'da çıktığı 24 maçta 8 asist yapıp, 2 gol kaydetti. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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