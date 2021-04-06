Milan'dan ayrılacak mı? Avrupa'nın devleri Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü

Milan'da sergilediği performans ile dev takımlarında radarına giren ve kontratı bu sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibinde kalma şansı günden güne azalıyor.

İSTEDİĞİ ÜCRET FAZLA GELDİ

Sky Sport Italia'da her alan habere göre Milan, Hakan'a yılda 4 milyon avroluk (3.5 milyon sterlin) bir ücret teklif ederken milli futbolcunun 5 milyon avroluk (4.2 milyon sterlin) bir ücretten kontrat istediği ifade edildi.

İKİ ENGİLİZ EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Hakan, Milan kulübüyle anlaşamazken Chelsea ve Arsenal'in oyuncunun transferi için görüşmelere başladığı belirtildi.

Ayrıca Juventus ve İngiliz ekiplerinin Milan'ın teklif ettiği ücretin üstünde bir teklif yaptıkları için transfede favori oldukları öne sürülüyor.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'da çıktığı 24 maçta 8 asist yapıp, 2 gol kaydetti.