Milans Brahmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milans Brahmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milans Brahmanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milans Brahmanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milans Brahmanis 27 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milans Brahmanis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Milans Brahmanis'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milans Brahmanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milans Brahmanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milans Brahmanis şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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