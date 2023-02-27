Milans Tihonovics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milans Tihonovics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milans Tihonovics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milans Tihonovics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milans Tihonovics 30 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milans Tihonovics Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Milans Tihonovics'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milans Tihonovics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milans Tihonovics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milans Tihonovics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milans Tihonovics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Daugavpils

Milans Tihonovics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milans Tihonovics şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Milans Tihonovics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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