Milas Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde yapımı tamamlanan Milas Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Teknik bağlantıların kontrolünün yapıldığı ilk günün ardından poliklinikler hizmete başlayarak hastaları kabul edecek. Resmi açılış töreni ise ileri bir tarihte yapılacak.

POLİKLİNİKLER YARIN AÇILIYOR

Milas'ta 23 Aralık 2016 tarihinde ihalesi yapılarak 20 Şubat 2017'de imzalanan sözleşme ile yapımına başlanılan Yeni Devlet Hastanesi bugün itibariyle resmen hasta kabulüne başladı. 4 - 6 Eylül tarihlerinde taşınma işlemi sırasında acil servis dışında hasta kabul etmeyen Milas Devlet Hastanesi yeni binasında da ilk gün sadece acil girişi ile hasta kabul etti. Polikliniklerde teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından poliklinik hastalarının ise yarın itibariyle kabule başlanacağı bildirildi. Hastanenin resmi açılış töreninin ise Muğla protokolünün katılımı ile önümüzdeki günlerde belirlenecek bir tarihte gerçekleşeceği öğrenildi.

168'i nitelikli yatak sayısı olmak üzere toplam 207 yataklı, 32 poliklinik odası, 4 adet ameliyathane, 1 adet Kadın Doğum Operasyon Odası ve bir günlük müdahale odası (lokal) ve 6 adet doğumhane salonundan oluşan yaklaşık 33 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen yeni hastanenin arsa alanı ise toplam 106 bin metrekare.