Milas için çaldılar

Milas Belediyesi Milas Tanıtım Filmi hazırlıyor. Bu kapsamda Milas İçin Çal projesiyle sevilen türkülerden "Ateş attım samana" adlı eseri seslendiren Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyelerinden oluşan koro ekibi ve birçok katılımcının seslendirmesi ile kamera karşısına geçildi.

Proje kapsamında aynı zamanda Yörük çadırı kurulurken zeytin hasadı gerçekleştirilerek sahnelendi.

Bir kısmı Beçin Kalesinde gerçekleştirilen çekimlerin bir bölümünde yer alan ve projeye gönüllü destek veren Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Koro ekibi çalışmaları için kısa bir açıklama yapan Dernek Başkanı Veteriner Hekim Mevlüt Kiriş, "Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği olarak Milas Belediyesinin Milas tanıtım filme destek amaçlı Yörük çadırımızı kurduk Zeytin haşatında bulunduk. Amacımız Milasımızın daha iyi yerlerde yer alması ve kültürümüzü en iyi şekilde tanıtarak gelecek nesillere aktarabilmek. Bu kapsamda biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bu proje ve benzeri projelerle bu tür kültürel etkinliklerde bulunan herkese desteklediğimizi belirterek teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu projede de emeği geçen tüm herkese ve Belediye Başkanımız Muhammet Tokat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Genel Koordinatörlüğünü Müzik Öğretmeni Ali Çakır'ın yaptığı projede, görüntü yönetmenliğini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Çetin Bilge Akıncı, ses yönetmenliğinde Sadun Ersönmez, alt yapı bas davul ve klavyede Milaslı sanatçı Ali Özcan ve bağlama hocası Celil Şenyüz de görev aldı.

Kaynak: İHA