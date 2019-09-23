Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 3’üncü projesine de onay çıktı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar Ge Birimi tarafından hazırlanan "Muğla'da Mesleki Eğitimi Geliştirme-İnovasyon Eğitimi Projesi" Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, bu proje ile birlikte GEKA'ya yaptıkları üçüncü proje başvurusunun da onaylandığını açıkladı.

13 ilçeyi kapsayan "Muğla'da Mesleki Eğitimi Geliştirme - İnovasyon Eğitimi Projesi" hakkında bilgi aktaran Müdürü Bal, "Proje kapsamında Muğla ilinin 13 ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan teknik müdür yardımcıları ve meslek dersi öğretmenlerinin oluşturduğu 20'şer kişilik 5 gruba Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitim merkezi olarak belirlediğimiz 5 ilçede toplam 200 saatlik inovasyon eğitimi verilecek. Her bir grup 1 hafta boyunca toplamda 40 saat eğitim alacak" dedi.

Sertifika verilecek

Verilecek eğitimin içeriğinde; inovasyon ve ARGE yönetimi, inovasyon kavramı, inovasyon türleri, inovasyon süreçleri, inovasyon stratejileri, inovasyon süreci yönetimi, Türkiye'de inovasyon, inovasyon performansı, gelişen teknolojiler, endüstri 4.0 kavramı, imalat ve yazılım sektöründe kullanılan yazılımlar, fikri mülkiyet hakları, patent başvurucu süreçleri, faydalı model, faydalı model başvuru süreci, örnek marka başvuru uygulaması, kurumsallaşma ve markalaşma, ARGE ve inovasyona verilen destekler gibi konu başlıkları yer aldığını belirten Bal, "Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Eğitim bilgi ve uygulama şeklinde olacağı için her grup için katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılıp, aynı eğitim içeriğiyle her gruba 5'er gün şeklinde planlandı. Eğitim tüm gruplarda 3 gün teori ve 2 gün uygulama şeklinde olacak. Emeği gecen başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA