Milas Kent Konseyi’nin yeni yönetimi belirlendi

-Milas Kent Konseyi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilerek, konseyin yeni yönetimi belirlendi. Milas Kent Konseyi'nin yeni başkanı Dr. Çağlayan Üçpınar oldu.

Milas Kent Konseyi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı'nın yanı sıra konsey üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofona Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat geldi.

Kent konseylerinin demokrasimiz açısından, insanlarımızın, toplumumuzun ve özellikle sivil toplum örgütlerinin yönetime katılmalarından dolayı çok önemli oluşum olduğunu ifade eden Başkan Tokat, "Milas Kent Konseyi ülkemizdeki kent konseyleri içerisinde örnek gösterilen konseylerden biridir. Yakın zaman içerisinde bir genel kurul yaşadık. Genel kurul sırasında ve daha sonraki süreçte kent konseyi başkanımızın görevinden ayrılması vesilesiyle bir sürümcemeli durum oldu. Yeni bir seçimli genel kurul yapılması ihtiyacı duyuldu. İlginize teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Tokat'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından genel kurul divan başkanlığına Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, üyeliklerine ise Ozan Güngör ile Kemal Kaşkar seçildi.

Divanın yerini almasının ardından konuşma yapmak isteyen üyeler söz verildi. Kürsüye gelen üyeler, Milas Kent Konseyi yeni yönetiminin doğalgaz, yerel tohumlar, deprem, geri dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Daha sonra ise Milas Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı ve Üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na Çağlayan Üçpınar aday oldu ve açık oylamayla yeni başkan seçildi.

Seçilmesinin ardından konuşma yapan Üçpınar, "Elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Çalışma gruplarımız üzerinden dile getirilen konulara mutlaka ilgi göstereceğiz" dedi.

Daha sonra ise Milas Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. Yürütme kuruluna, Cemil Zeybek, Serap Türker, Ali Avcı, Aydın Can, Sevgi Akyol, Cihan Uyanık, Metin Polat, Metin Şahin, Mehmet Nergiz, Coşkun Efendioğlu, Ayşegül Turhan Gezgin, Murat Yıldırım, Ali Gökten, Berkan Cengiz aday oldu.

Yapılan oylamada 89 oy kullanıldı. Ali Avcı 78, Serap Türker 69, Cihan Uyanık 58, Cemil Zeybek 54, Aydın Can 49, Mehmet Nergiz 48, Sevgi Akyol 47 oy alarak asil üye, Coşkun Efendioğlu 41, Metin Polat 39, Ayşegül Turhan Gezgin 34, Metin Şahin 29, Ali Gökten 20, Murat Yıldırım 13, Berkan Cengiz 11 oy alarak yedek üye seçildiler.

Kaynak: İHA