Milas Schwensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milas Schwensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milas Schwensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milas Schwensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milas Schwensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milas Schwensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milas Schwensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milas Schwensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milas Schwensen 17 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Milas Klein Schwensen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milas Schwensen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BWM Fodbold yapmaktadır. Milas Schwensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milas Schwensen'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milas Schwensenboyu ve yaşı kaç

Milas Schwensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milas Schwensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Milas Schwensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milas Schwensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NFC U19

1 Temmuz 2022 yılında Nyköbing FC

Milas Schwensen kimdir

Milas Schwensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milas Schwensen şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Milas Schwensen nereli

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