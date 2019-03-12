Milas Tarım Fuarını 185 kişi ziyaret etti

Milas'ta 7-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen 10. Güneyege Uluslar arası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Milas'ta 7-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen 10. Güneyege Uluslar arası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milas Tarım Fuarı, TARİŞ Tesisi alanında 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, 8 Mart tarihinde resmi açılışının gerçekleştirildiği fuar bu yıl yine büyük ilgi ve rağbet gördü.

Her geçen yıl ziyaretçi sayısını artıran Milas Tarım Fuarı'nda traktörler, tarım ekipmanları, arıcılık ve hayvancılık ekipmanları ilgi gördü.

Öte yandan bu yıl fuarda ilk kez sergilenen sondaj makinası, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Milas'ta artık gelenekselleşen Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı herkesi memnun bıraktı. Fuara bu yıl Trakya, İstanbul, Balıkesir, Sinop, Çorum, Hatay gibi pek çok ilden toplam 185 firma katılarak stant açıp ürün sergilediler. Fuarda stant açan firmalar arasında bu yıl, fuar için Japonya'dan gelen bir firma da ürün tanıtımı yaptı.

Fuara 5 firma ilk kez katılırken açılan stantlarda toplam 400 markanın ürünleri sergilendi. Fuarı, Muğla ve ilçelerinin yanı sıra İzmir'in güneyindeki ilçelerden, Uşak, Denizli, Aydın gibi komşu illerden gelen toplam 185 bin ziyaretçi ziyaret etti. Fuarı ziyaret edenler arasında fuar bahane edip aslında uzun süreli ihtiyaçlarını karşılamak üzere zeytin ve zeytinyağı almak için fuara gelenler de bir hayli çoktu.

Fuarın organizatör firması olan Expolink Fuarcılık yöneticisi Zeki Erdoğan Milas 10. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan her kesimin memnun kaldığını belirterek: "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür de göz önüne alındığında biz fuarın organizatör firması olarak katılan firma ve açılan stant sayısından, fuarın ziyaretçi sayısından çok memnunuz. Katılan firmalarla da görüştük; onlar da bu ortamda yapabildikleri alışverişten son derece memnunlar. Hatta birçoğu daha şimdiden gelecek yılın bağlantısını yaptılar. Fuarımıza ilk kez katılan 5 büyük firma vardı; onlar da neden daha önceki yıllarda de gelmemişiz, diye pişmanlık gösterdiler. Fuar boyunca havaların yağışsız, güneşli ve ılık olması da ziyaretçi sayısını arttırdı. Ziyaretçilerimiz de fuarı beğendiklerini belirttiler. Fuardan ürün veya çeşitli araç gereç satın alanlar ise uygun fiyatlardan alışveriş fırsatı bulduklarını belirterek memnuniyetlerini ifade ettiler. Kısacası fuardan herkes memnun kaldı" diye konuştu. Zeki Erdoğan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin fuar açılışına katılmasının hem Milas'ın hem de fuarın tanıtımı açısından çok yararlı olduğunu belirterek "Bakanın katılımı fuarımızın basında ve televizyonlarda yer almasını sağladı. Milas için iyi bir tanıtım oldu" dedi.

Fuarda bazı altyapı eksikleri nedeniyle eleştiriler de aldıklarını ifade eden Zeki Erdoğan, "Milas'ın gündeminde sürekli bir yeni fuar alanı konusu var. Eğer gelecek yıla yeni bir fuar alanı yapılamayacaksa mevcut fuar alanının bazı altyapı eksiklerini elbirliği ile çözmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA