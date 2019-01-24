Milas’ın eğitim durumu değerlendirildi

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal başkanlığında, şube müdürlerinin de katılımıyla 2018-2019 birinci yarıyılı gerçekleştirilen toplantıyla değerlendirildi. Toplantıda, Milas'ta eğitim alanında yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler konuşuldu.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal başkanlığında, şube müdürlerinin de katılımıyla 2018-2019 birinci yarıyılı gerçekleştirilen toplantıyla değerlendirildi. Toplantıda, Milas'ta eğitim alanında yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler konuşuldu.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal başkanlığında, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Milas Milli Eğitim Şube Müdürleri Akın Coşkun, Coşkun Demir, Türker Yurtsever ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda; Milas'ın 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını değerlendiren Müdür Bal, yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Müdür Bal, ilk yarıyıl ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. "Bu dönemi hatasız ve kazasız bitirdik. Merkezdeki okulların önünde, okul servis araçlarıyla ilgili önceden sıkıntılar ve trafik sıkışıklığı oluyordu. Aldığımız önlemler sonrasında burada trafik sıkışıklığı artık yaşanmıyor. Okullarda münferit olayların önlenmesi için Milas genelinde geçtiğimiz günlerde; Eczacıbaşı Esan Madencilik ve işin yapımını maliyetine üstlenen Güven Teknoloji firması arasında işbirliği protokolü imzalandı. Milas'taki 113 okulumuza güvenlik kamerası takılacak. Çocuklarımız güvende olacak. Okul bölgesinin farklı noktalarına da kameralar yerleştirilecek ve güvenlik güçleri bu kameraları izleyebilecek. Diğer yandan Milas, eğitim alanında Muğla'ya yapılan yatırımda aslan payını aldı. Milas yaklaşık 15 yıldır, eğitim alanında neredeyse yatırım alamamış. Ama son 2 yıldır Milas, Muğla ilçeleri genelinde girişimlerimizle en fazla yatırım payını alıyor. Mesela Eğitim Kampusu alanına yapılması planlanan 24 derslikli binanın, 40 milyonluk yatırım bedeli hazırlandı. Bu proje devasa bir proje olacak. İçerisinde; amfi tiyatro, Bin 500 kişilik konferans salonu, 6 atölye, kapalı spor salonu ve 24 derslik olacak. Çocuklarımız, sportif faaliyetler alanında il genelinde ve ülke genelinde çok güzel başarılara imza atıyorlar. Eğitim alanındaki projelerimiz devam edecek."

Kaynak: İHA