Milas’ta ek gelir sağlamak amacıyla ‘Dolgu Bez Bebek’ kursu

Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde, kadınların ek gelir sağlaması amacıyla "Dolgu Bez Bebek" kursu açıldı. Kursa ilk olarak Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ziyaret etti.

Milas'a İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Milas Halk Eğitim Merkezi'nde bağlı olarak kadınlara ek gelir sağlaması amacıyla "Dolgu Bez Bebek" kursu açıldı. 25 kursiyerin katılımıyla başlayan Dolgu Bez Bebek kursuna katılan kursiyerler günlük 35 TL. ücret alarak aile bütçelerine katkı sunarken, Milas kültürünün de gelişmesine destek sağlıyorlar.

Kursu ilk ziyaret eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram kursiyerlerle sohbet edip, yapılan çalışmaları incelediler.

Kaynak: İHA