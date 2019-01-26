Milas’ta futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı; 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrumspor'un U-15 ve U-16 takımlarını taşıyan otobüs, Güllük Kavşağı yakınlarında bir traktöre arkadan çarpması sonucu, kaza yaptı. Meydana gelen kazada, futbolcular olayı ucuz atlatırken, traktörde bulunan iki kişi ise yaralandı.

Bodrum-Milas Karayolu, Güllük Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre; Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Bodrumspor U-15 ve U-16 takım futbolcularını taşıyan M.A. idaresindeki 48 TY 403 plakalı otobüs, Güllük Kavşağı yakınlarında B.C. idaresindeki 48 KH 422 plakalı traktöre bilinmeyen bir nedenle duramayarak, arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada otobüste bulunan sürücü ve futbolcular olayı yara almadan atlatırken, traktör sürücüsü B.C. ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastanede tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA