Milas’ta hırsızlık operasyonu; 2 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının 2 şüphelisi, Milas'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum'da meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphesi iki kişiyi takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından S.D. ve Ü.E. Milas'a bağlı Dörttepe Mahallesi'nde bir ikamette gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi, 6 adet telsiz, bıçak gibi suç aletleri ele geçirildi.

Muğla Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Milas'a bağlı Dörttepe Mahallesi'nde bir çiftlik evinde düzenledikleri baskında, otomobil hırsızlığından aranan bir şüpheli çok sayıda suç aletiyle birlikte ele geçirildi.

İlk ifadeleri jandarma ekiplerince alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildiler. S. D. çıkarlıdığı mahkemece tutuklanırken, Ü.E. serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA