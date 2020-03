Milas’ta Kadınlar Günü’nde kahvaltı etkinliği düzenlendi

Muğla İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kurum personelleri ve üretici kadınların buluşmasına kısa süreli misafir olan AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, "Tarımı başlatan kadındır. Kadın, ürettiğini, toprağı çok daha farklı sever ve özenle korur. Ona adeta gözü gibi bakar" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kahvaltılı etkinlik düzenlendi. Milas, Yatağan, Bodrum ve Muğla merkezde ikamet eden üretici kadınların yanı sıra Ak Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, Şube Müdürleri, tiyatro, sinema ve dizi oyuncu Mehtap Bayri katıldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Demir, salonda bulunan kadınların gününü kutlayarak, "Tarımı başlatan kadındır. Kadın, ürettiğini, toprağı çok daha farklı sever ve özenle korur. Ona adeta gözü gibi bakar. Maalesef kırsalda özellikle bilgiye, eğitime ulaşmak tüm teknolojik imkanlara rağmen biraz daha güç. İşte İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün bu gibi projeleriyle, kadınlarımız son gelişmelerden haberdar edilerek, birebir kendisine dokunularak, daha doğru ve verimli üretim yapabiliyor. Aile ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra, aldığı sorumluluk da kadının aile içindeki konumunu daha da güçlendiriyor. Kadını ekonomik ve sosyolojik olarak güçlendirebilmemiz için en uygun alan tarımdır. Tarımın gizli kahramanları kadınlarımızdır. Kadın temizlik demektir, özen demektir. Hem üretip hem de ürettiğini pazarlarda gelire çeviren kadınlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Ben özellikle Pazar alışverişlerimi yerel üreticilerimizden yapmaya çok dikkat ediyorum. Hepimiz böyle davranmalıyız. Böylesine manalı bir günde siz değerli kadınlarımızla bizi buluşturan İl Tarım ve Orman Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Yaraş Mahallesi Kadın Çiftçiler Tiyatro Grubu ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hazırlamış olduğu kısa bir oyunun ardından söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Üretmeye devam edelim. Bu ülkenin geleceği üretimden geçiyor. Tarihimiz boyunca böyle oldu. İl Tarım Müdürlüğü olarak üretime her zaman destek verdik vermeye devam edeceğiz. Bakanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Artık Türkiye tarımı savunma gibi milli stratejik öneme sahip. Ürettiğimiz her şeyi kaliteli üretip pazarlamak için mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımız da her zaman yanınızda olacak. Katıldığınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah seneye olan buluşmamızda daha fazla kadın çiftçiyle bir araya geliriz" dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

